SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 25 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata su storie di talento locale approdato in televisione, episodi di cronaca in centro e momenti di partecipazione collettiva per le celebrazioni della Liberazione, senza dimenticare eventi molto partecipati nei comuni vicini.

Grande emozione per Ivan Cutulo, che dalle strade e dal mercato è arrivato sul palco di Raiuno, conquistando il pubblico e suscitando l’orgoglio dei concittadini.

Segnalato sui social un episodio di scippo avvenuto in centro, nelle vicinanze delle scuole, che ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza urbana.

Partecipata e sentita la celebrazione del 25 aprile, con il corteo seguito anche in diretta e una forte presenza di cittadini e associazioni.

Tanti visitatori, famiglie e bambini alla fiera, che si conferma un appuntamento capace di coinvolgere tutte le età fin dalle prime ore.

Grande successo anche per il raduno di trattori, con numeri record e mezzi arrivati da diverse province, a testimonianza della crescente attrattività dell’evento.