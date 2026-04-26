I più letti di ieri: dalle strade di Saronno nuovo talento in tv, scippo in centro e festa per il 25 aprile
26 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 25 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata su storie di talento locale approdato in televisione, episodi di cronaca in centro e momenti di partecipazione collettiva per le celebrazioni della Liberazione, senza dimenticare eventi molto partecipati nei comuni vicini.
Grande emozione per Ivan Cutulo, che dalle strade e dal mercato è arrivato sul palco di Raiuno, conquistando il pubblico e suscitando l’orgoglio dei concittadini.
Dalle strade e dal mercato di Saronno al palco di Raiuno: Ivan Cutulo emoziona i saronnesi
Segnalato sui social un episodio di scippo avvenuto in centro, nelle vicinanze delle scuole, che ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza urbana.
Saronno: scippo in centro vicino alle scuole, episodio segnalato sui social
Partecipata e sentita la celebrazione del 25 aprile, con il corteo seguito anche in diretta e una forte presenza di cittadini e associazioni.
Tanti visitatori, famiglie e bambini alla fiera, che si conferma un appuntamento capace di coinvolgere tutte le età fin dalle prime ore.
Fiera di Origgio: le prime foto (e tanti visitatori con bimbi di tutte le età)
Grande successo anche per il raduno di trattori, con numeri record e mezzi arrivati da diverse province, a testimonianza della crescente attrattività dell’evento.
Trattori raduno da record per la fiera di Origgio, 120 mezzi da 4 province
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