Limbiate

LIMBIATE – Mezzo secolo di attività per l’istituto Elsa Morante, che l’altro giorno ha celebrato i suoi 50 anni di storia con una cerimonia partecipata e sentita. Un traguardo importante per una scuola che, nel corso dei decenni, ha accompagnato generazioni di studenti non solo nello studio, ma anche nella crescita personale e nella costruzione delle proprie relazioni e del proprio futuro.

Alla celebrazione, ieri, ha preso parte anche il sindaco Antonio Romeo, insieme a studenti, docenti, famiglie e rappresentanti della comunità scolastica. “Cinquant’anni di storia significano cinquant’anni di impegno educativo, di crescita e di comunità – ha sottolineato il sindaco –. L’istituto Morante rappresenta un punto di riferimento fondamentale per Limbiate, capace di formare generazioni di cittadini e accompagnarle nel loro percorso umano e professionale”.

L’anniversario è stato anche l’occasione per guardare al futuro: l’istituto continua infatti a rappresentare un presidio educativo e culturale attivo sul territorio, capace di rinnovarsi e coinvolgere le nuove generazioni. Un pezzo importante della storia cittadina che prosegue il proprio percorso, dentro e fuori le aule.

(foto: il sindaco Antonio Romeo all’evento)

26042026