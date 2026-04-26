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SARONNO – Domenica 26 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, su Saronno il tempo si manterrà stabile per tutto il giorno, con ampi spazi soleggiati alternati a qualche nube sparsa, più probabile nelle ore pomeridiane ma senza conseguenze sul fronte delle piogge. Le temperature risultano in ulteriore lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra una minima di 11°C e una massima che potrà raggiungere i 26°C, confermando un clima mite e gradevole. I venti saranno deboli al mattino dai quadranti Ovest-Sudovest, con un leggero rinforzo nel pomeriggio quando si disporranno da Sud-Sudovest, mantenendosi comunque su intensità moderata. Anche per questa giornata non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la situazione resta nel complesso stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, anche se si segnala una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti, soprattutto nel pomeriggio su alcune aree orientali e montuose. Le pianure occidentali, tra cui quella di Saronno, vedranno condizioni più soleggiate, mentre altrove potranno comparire annuvolamenti più consistenti, pur senza fenomeni significativi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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