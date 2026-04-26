Comasco

MOZZATE – Si sono svolte nella mattinata di sabato 25 aprile le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione d’Italia.

Il programma è iniziato alle 11.30 con il ritrovo davanti al municipio, da cui è partito il corteo diretto al monumento ai caduti, accompagnato dalla banda “La Garibaldina”. Qui si è tenuta la cerimonia ufficiale con la deposizione della corona, seguita dagli interventi delle autorità. Hanno preso la parola il presidente dell’Anpi Seprio, il sindaco e il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, con il coinvolgimento degli studenti. Non è mancata anche la testimonianza di una cittadina centenaria, momento particolarmente significativo della commemorazione.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del parroco. A seguire, alla casa del combattente, è stato offerto un rinfresco a cura del gruppo alpini di Mozzate. Una partecipazione sentita per una ricorrenza che ha unito la comunità nel ricordo e nei valori della Liberazione.

(foto: un momento delle cerimonie che si sono svolte a Mozzate ieri per il 25 aprile)

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