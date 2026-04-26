Calcio

SARONNO – Molti i temi di interesse nell’ultima giornata di regular season di molti campionati di calcio locali. Il Fbc Saronno va a caccia di un successo per blindare l’accesso ai i playoff, derby Caronnese-Ardor Lazzate mentre in Promozione sfida d’alta classifica fra Aurora ed Sc United. In Seconda categoria al Dal Pozzo serve un successo per poi pensare ai playoff.

In serie D, 16′ turno di ritorno, scontro importante nella corsa per la salvezza per la Varesina di Venegono Superiore che ospita il Breno: arbitro Cosimo Papi di Prato, assistenti Beatrice Neroni di Ciampino e Filippo Todaro di Finale Emilia.

In Eccellenza, 17′ turno di ritorno, Altabrianza-Fbc Saronno con arbitro Ruggero Alessi di Palermo (David Tirloni di Treviglio e Pietro Rubino di Cinisello Balsamo), e Caronnese-Ardor Lazzate con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Giorgio Brozzoni di Bergamo e Roberto Fazzo di Milano).

In Promozione, 15′ turno di ritorno, nel girone B Gretacardia-Rovellasca 1910 con arbitro Davide De Giovanni di Milano (Andrea Donadelli di Sondrio e Gianluca De Rose di Milano), nel girone C Aurora-Sc United con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio (Eleonora Cappello di Lecco e Erica Dafne Ferretti di Varese), Castanese-Ceriano con arbitro Aurora Anastasi di Busto Arsizio (Ambra Ramona Ferretti di Varese e Eros Vecchi di Abbiategrasso) e Universal Solaro-Vighignolo con arbitro Alessandro Campisi di Milano (Dario Chimenti di Milano e Andrea Garofoli di Legnano).

In Prima categoria, 15′ turno di ritorno, nel girone A Tradate Abbiate-Portichetto Luisago con arbitro Daniele Callegher di Cinisello Balsamo; nel girone B Gerenzanese-Montesolaro con arbitro Davide Cortinovis di Bergamo.

In Seconda categoria, 15′ turno, nel girone R Dal Pozzo-Mazzo 80 (a Turate) con arbitro Alessandro Oldani di Legnano, Gso San Luigi-Pro Juventute con arbitro Fabrizio Carsenzuola di Legnano e Pro Novate-Amor sportiva con arbitro Alessandro Bianchi di Legnano.

In Terza categoria, playoff, Airoldi Origgio-San Giuseppe con arbitro Davide Minini di Legnano e Equipe Garibaldi-Virtus Sedriano con arbitro Alessio Lamaj di Busto Arsizio.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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