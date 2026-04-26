Città

SARONNO – In occasione dell’(H) open week sulla Salute della Donna, Asst Valle Olona organizza la Staffetta della Salute, una camminata simbolica che coinvolge i tre presidi ospedalieri del territorio. L’iniziativa si terrà il 27 aprile con ritrovi e partenze scaglionati tra Gallarate, Saronno e Busto Arsizio. Obiettivo dell’evento è promuovere la prevenzione e il benessere femminile attraverso un momento di condivisione e attività fisica.

La manifestazione rientra nel programma nazionale promosso da fondazione Onda Ets e si propone come occasione concreta per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute della donna. La formula scelta è quella di una camminata a staffetta, pensata per unire idealmente i tre ospedali dell’azienda sanitaria.

Il programma prevede il ritrovo a Gallarate e Saronno alle 14.45 con partenza alle 15. A Busto Arsizio, invece, il ritrovo è fissato alle 16 con partenza alle 16.15. I partecipanti potranno unirsi liberamente al gruppo in uno dei tre punti indicati, contribuendo così al percorso simbolico tra le strutture.

L’iniziativa è aperta a tutti, con accesso libero e gratuito. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare per sostenere un messaggio condiviso di prevenzione e attenzione alla salute femminile, sottolineando il valore del movimento e della partecipazione collettiva come strumenti di sensibilizzazione.

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