Comasco

ROVELLO PORRO – Sono state riposizionate in questi giorni alcune delle casette dei libri presenti sul territorio comunale, dopo l’intervento di restauro che ne aveva comportato la temporanea rimozione. A darne notizia è un messaggio pubblicato sui social, nel quale si segnala il ritorno delle casette nelle zone della scuola elementare e della farmacia. Un aggiornamento atteso da molti cittadini, visto il valore di queste piccole strutture dedicate allo scambio libero di libri.

Nel post viene anche espresso un ringraziamento al socio Bortoletto per il lavoro svolto, definito particolarmente accurato. Le casette erano state tolte nelle scorse settimane proprio per consentire interventi di sistemazione e manutenzione. Ora, con il ritorno nelle loro posizioni originarie, tornano a disposizione dei cittadini questi punti di condivisione culturale diffusi, pensati per favorire la lettura e lo scambio gratuito di libri.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social, delle casette dei libri risistemate)

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