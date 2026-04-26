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SARONNO – Si conclude domani sera il percorso di riflessione e supporto alla genitorialità organizzato dalla Fondazione Daimon. Dopo aver esplorato i cambiamenti nelle relazioni e nelle modalità di apprendimento dei ragazzi, l’ultimo atto di “Genitori di vite digitali” punta tutto sull’operatività.

L’incontro di oggi, lunedì 27 aprile, nella sede della Fondazione Daimon (via Legnani 4), ha un titolo emblematico: “Consigli pratici per un uso consapevole e sicuro“. Dalle 20.45 alle 22.30, la dottoressa Mariagrazia Banfi e il professor Fabrizio Reina accompagneranno i genitori in una vera e propria “cassetta degli attrezzi” digitale.

In un momento in cui l’intelligenza artificiale e gli smartphone ridefiniscono costantemente il modo in cui i giovani costruiscono la propria identità, Fondazione Daimon ha voluto offrire un presidio educativo sul territorio. La serata di stasera è dedicata a chi cerca risposte dirette: come impostare regole condivise? Come riconoscere i segnali di un uso eccessivo? Quali strumenti tecnici e pedagogici possono aiutare a rendere la rete un luogo di opportunità e non di pericolo?

Il valore aggiunto di questo ciclo di incontri è stato il superamento delle semplici “chiacchiere” a favore di un confronto autentico tra famiglie. Anche per quest’ultima tappa, la partecipazione è aperta a tutti i genitori interessati, inclusi coloro che non hanno potuto seguire i precedenti appuntamenti.

(foto d’archivio)

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