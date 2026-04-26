Città

SARONNO – Successo di pubblico e partecipazione per la rassegna corale Città di Saronno, organizzata dal Coro Alpe, che ha celebrato la sua 46esima edizione nella serata di sabato al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. L’iniziativa ha unito musica, tradizione e momenti di ricordo, coinvolgendo diversi gruppi corali ospiti.

Sul palco si sono alternati il coro Aspis di Milano, diretto da Gianini Filippini, e il coro Prealpi di Erbusco, guidato da Paolo Tosoni, affiancati dal coro organizzatore, diretto da Dino Carugati. Il programma ha proposto un repertorio vario, con brani legati alla montagna, alla spiritualità e alla cultura popolare, accolti con partecipazione dal pubblico presente.

Non è mancato un tributo a don Angelo Centemeri, ricordato con parole di affetto e un potente gesto simbolico: una rosa bianca ha occupato il suo posto in prima fila.

Nel corso dell’evento è stato inoltre consegnato un premio speciale a Renato Cogliati, storico componente del Coro Alpe, per i quarant’anni di attività all’interno della formazione. Un traguardo importante, sottolineato dall’esecuzione finale che ha riunito tutti i cori in un’unica esibizione, creando un momento di forte coinvolgimento.

La serata si è conclusa tra applausi e apprezzamenti, seguiti da un momento conviviale che ha rafforzato lo spirito di amicizia tra i partecipanti e il pubblico. Un appuntamento che si conferma centrale per la vita culturale cittadina.

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