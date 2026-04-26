Cronaca

SARONNO – Un attimo di distrazione nel parcheggio di un supermercato è costato caro a una saronnese che si è trovata senza portafoglio, con all’interno il contante destinato alle spese della settimana.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nell’area di sosta di un punto vendita cittadino. La donna aveva appena terminato gli acquisti e stava sistemando le borse in auto quando qualcuno, approfittando di quel momento, è riuscito a sottrarre il portafoglio lasciato nell’abitacolo.

Non è noto con precisione l’importo del denaro contenuto, ma si trattava della somma destinata alla gestione delle spese familiari. L’episodio è stato scoperto subito dopo, quando la proprietaria si è accorta dell’assenza del portafoglio.

Si tratta di una modalità già segnalata in altri casi simili, con ladri che agiscono rapidamente nei parcheggi dei supermercati approfittando di brevi distrazioni. Alla vittima non è rimasto altro da fare che rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il furto nella speranza di ritrovare almeno i documenti per non dover anche rifarli tutti.

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