Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota distribuita ieri nel corso della celebrazione del 25 aprile dal Comitato Antifascista Saronnese dal titolo “Il ricordo del 25 aprile muore e lascia spazio all’orrore della guerra“

I tempi sono cupi, ormai inutile dirlo.

Le guerre sparse per il globo (attualmente sono 56 i conflitti attivi) non sono più tollerabili, né giustificabili in alcun modo. I bombardamenti israeliani in Libano, proseguiti nonostante l’annuncio di una presunta tregua, hanno fatto parecchio rumore.

Come se non bastasse, il parlamento israeliano ha brindato all’approvazione della pena di morte per i prigionieri palestinesi. Un provvedimento che non ha bisogno di commenti: uno Stato sta portando avanti il suo genocidio non solo indisturbato, ma anche con l’aiuto dell’Occidente.

In questo scenario, risulta inappropriato continuare a raccontarci che figure come Trump siano semplicemente dei folli: ciò che fa è esattamente ciò che questo sistema gli consente di fare. Non è un’anomalia, ma il prodotto coerente dei tempi che stiamo vivendo. E non è solo: è sostenuto da complici altrettanto responsabili, sporchi dello stesso sangue suo e di Netanyahu.

L’Italia dalla sua posizione periferica si ritaglia un ruolo in primo piano nel conflitto mondiale contribuendo sia con basi militari USA e NATO sul proprio territorio (Sigonella, il MUOS a Niscemi, la Base Nato di Solbiate Olona, e tante, troppe, altre…) sia con produzioni militari e belliche di primo ordine. Fa riflettere la crescita esponenziale di Leonardo, all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia militare ed esportatrice di macchine di morte prodotte a casa nostra. Sarà forse perché la guerra alimenta il profitto di pochi a scapito dei più?

Gli scioperi di ottobre ci hanno dimostrato non solo che reagire è possibile, ma soprattutto che ormai la misura è colma. Cortei, scioperi, strade e ferrovie bloccate: ci si è resi finalmente conto che la guerra non si limita alle bombe lanciate in testa ai civili, ma inizia ben lontano da quei luoghi. Le stesse bombe che uccidono bambini, donne, uomini in carne e ossa che vivono nella parte sfortunata del globo, vengono prodotte qui, a pochi passi da noi, in quei territori che attraversiamo tutti i giorni.

Ma come non siamo rimasti indifferenti, così anche lo Stato non si è fatto attendere: fogli di via, avvisi orali, denunce e arresti per chi ha messo in gioco il proprio corpo in quei giorni.

Gli strumenti che lo Stato ha a disposizione per reprimere il dissenso si sono moltiplicati negli ultimi decenni a suon di decreti sicurezza (l’ultimo è stato approvato lo scorso febbraio).

La lotta per la liberazione dalla guerra e dal totalitarismo non finisce mai. Siamo qui con i nostri corpi e la consapevolezza che la guerra va abolita in ogni parte del mondo.

Quanto succede in Palestina, Libano, Iran e Sudan è quanto noi abbiamo subito durante il nazifascismo. E ancora siamo sottomessi alle logiche del capitalismo, che ci vuole zitti e obbedienti per reprimerci meglio quando osiamo ribellarci.

Ancora, schiacciati da un governo idiota e autoritario che manganella i giovani, sequestra i rifugiati, zittisce le donne, cancella gli emarginati e continua a tagliare le spese sociali per investire in armi.

Fino a quando ancora?

Le manifestazioni contro il genocidio di Gaza, il desiderio di bloccare tutto, la voglia di esserci nelle piazze: la stessa che ci porta in questa piazza a dire che non ci sono poteri buoni e che dobbiamo liberarci da chiunque voglia far credere che le guerre sono giuste e umanitarie.

Assemblea antifascista saronnese

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