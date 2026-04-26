Softball

CARONNO PERTUSELLA – Quinta giornata di serie A1 di softball, sabato, con riflettori puntati sul derby tra Rheavendors Caronno e Quick Mill Bollate, che ha confermato la capolista ancora imbattuta e sempre più in fuga.

A Caronno Pertusella sono andate in scena due partite spettacolari, decise solo nei dettagli. In gara uno Bollate si è imposto 10-9 al termine di una sfida ricca di colpi di scena: le campionesse d’Italia hanno provato più volte ad allungare, ma Caronno è rimasto sempre in partita, riuscendo a riaprire il match nel finale con una rimonta importante prima di arrendersi all’ultimo assalto. Ancora più equilibrata gara due, vinta da Bollate 3-2 grazie a un episodio decisivo nel finale. Anche in questo caso la Rheavendors ha tenuto testa alla capolista fino all’ultimo inning, sfiorando il pareggio ma senza riuscire a completare la rimonta. Determinanti le giocate individuali delle ospiti, con Cecchetti protagonista assoluta della giornata. Nonostante le due sconfitte, Caronno esce dal doppio confronto con indicazioni positive sul piano del gioco e della competitività, avendo messo in difficoltà la squadra più forte del campionato.

Sorride invece l’Mkf Saronno, che centra una doppietta netta contro la Bertazzoni Collecchio imponendosi 6-0 in entrambe le partite. Due gare senza storia, dominate dalla formazione saronnese sia in pedana sia in attacco. Nella prima sfida decisive anche le valide pesanti e i fuoricampo, mentre nella seconda Saronno ha indirizzato subito il match, controllando poi senza rischi fino alla fine. Con questi risultati le saronnesi salgono a quota .500 in classifica e si rilanciano nella corsa alle posizioni playoff.

Negli altri incontri della giornata, il Lacomes New Bollate ha ottenuto una doppietta sul campo dell’Ares Safety Macerata (8-6 e 9-2), mentre Thunders Castellana e Italposa Forlì si sono divise la posta (14-7 e 1-6).

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (10 vittorie, 0 sconfitte), Italposa Forlì 700, Mia office Pianoro 625, Rheavendors Caronno e Lacomes New Bollate 600, Mkf Saronno 500, Itas mutua Rovigo 375, Bertazzoni Collecchio, Macerata e Thunders Castellana 200.

(foto: un primo piano di Toniolo del Saronno. Credit: Alessandro Galati-Fibs)

26042026