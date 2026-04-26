Cronaca

CESATE – Armi, droga e soldi: tutto recuperato e sequestrato dai carabinieri a casa di un 56enne. Un uomo di 56 anni, italiano, è stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra in un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio. Durante la perquisizione nell’abitazione, i carabinieri della stazione di Cesate hanno individuato subito uno storditore elettrico da 5000 watt, insieme a una somma in contanti pari a 7 mila euro, ritenuta collegata all’attività di spaccio.

Nel prosieguo degli accertamenti è emersa la presenza di numerose armi. I militari hanno sequestrato più pistole: una calibro 22 con due caricatori, una calibro 6 e una rivoltella calibro 10,35×20, oltre a una pistola lanciarazzi. Recuperate anche oltre 180 cartucce di diversi calibri, tra cui una calibro 38 special.

La perquisizione ha permesso inoltre di trovare la sostanza stupefacente già pronta per la vendita: circa 65 grammi di cocaina suddivisi in 14 dosi, insieme a piccoli quantitativi di hashish e marijuana e uno spinello confezionato a mano con hashish e tabacco.

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