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SARONNO – Dal 1° maggio 2026 gli appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare e Marina Militare potranno viaggiare sui treni di Trenord su tutto il territorio regionale con una tariffa particolarmente agevolata. Lo prevede una delibera di Giunta, proposta dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che contiene il nuovo protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti delle Forze Armate e Trenord.

Il documento stabilisce che i militari appartenenti alle Forze Armate che operano in Comandi situati sul territorio della Regione Lombardia possano usufruire del servizio ferroviario di Trenord a condizioni molto favorevoli in quanto ai passeggeri viene richiesta una quota contributiva pari a 20 euro all’anno.

“Efficienza e sicurezza – ha affermato l’assessore Lucente – sono princìpi che Regione Lombardia deve garantire per ogni passeggero. Questa misura si muove proprio in questa direzione: con un importo complessivo pari a 1,6 milioni di euro, risorse stanziate per gli anni 2026 e 2027, ribadiamo il nostro doveroso sostegno alle Forze Armate e lavoriamo costantemente per aumentare la sicurezza a bordo”.

Le adesioni al servizio, analogamente a quello già previsto per le Forze dell’Ordine, saranno gestite attraverso l’applicativo online ‘IVOLA – Io viaggio ovunque in Lombardia agevolata’. L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2026.

“Il protocollo d’intesa – ha concluso l’assessore regionale – da una parte, consentirà ai militari di viaggiare liberamente sui treni regionali e, dall’altra, rappresenterà un valore aggiunto importante per consentire agli utenti di utilizzare i treni nella totale sicurezza”.

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