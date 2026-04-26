Volley serie B, cadono Saronno e Res Volley. Caronno vincente nel derby con Limbiate
26 Aprile 2026
SARONNO – Sabato la 24′ giornata di volley maschile seie B. Per la Res Volley Mozzate netta sconfitta in trasferta contro Parella Torino, 3-0; mentre la Pallavolo Saronno in trasferta ha perso 3-1 contro Gulliver Novi, in archivio anche il successo in trasferta della Rossella Ets Caronno contro il fanalino di coda Miretti Team Limbiate, 3-1; un successo che ha spinto i caronnesi al secondo posto della graduatoria.
Classifica
Yaka Malnate e Ciriè 51 punti, Rossella Ets Caronno 50, Novi 48, Res Volley Mozzate 46, Garlasco e Albisola 44, Diavoli rosa 35, Pallavolo Saronno 33, Sant’Anna Tomcar 32, Parella Torino 29, Npsg 20, Mondovì 12, Miretti Limbiate 9.
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(foto Res Volley, formazione di pallavolo che fa base a Mozzate)
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