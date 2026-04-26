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CARONNO PERTUSELLA – Vittoria importante per la Rossella Caronno nella 24’ giornata del campionato di serie B maschile: i ragazzi di coach Gervasoni si impongono in trasferta sul campo della Miretti Limbiate al termine di una gara combattuta. La formazione caronnese parte forte, prendendo subito il controllo del match e portandosi avanti di due set grazie a un gioco efficace e ordinato. Limbiate però non si arrende e nel terzo parziale reagisce con determinazione, riuscendo a riaprire la partita.

Il momento decisivo arriva nel quarto set, giocato punto a punto. In una fase delicata, la Rossella dimostra solidità e lucidità, riuscendo a gestire i momenti chiave e a chiudere il parziale con carattere, portando a casa l’intera posta in palio. Una prestazione che conferma la crescita del gruppo, capace di soffrire nei momenti difficili e di trovare le soluzioni giuste nei frangenti decisivi.

Miretti Limbiate-Ets Rossella Caronno 1-3 (19-25/18-25/25-21/23-25)

(foto: Rossella Caronno a Limbiate)

26042026