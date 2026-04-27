Città

SARONNO – “Quanto accaduto ieri al corteo del 25 aprile a Milano è gravissimo e assolutamente inaccettabile”. Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da Forza Italia Saronno che parte da quanto avvenuto al corteo del 25 aprile a Milano per arrivare alla situazione saronnese.

Ecco il testo integrale

I Giovani di Forza Italia, presenti pacificamente per celebrare una ricorrenza che appartiene a tutti, sono stati oggetto di insulti, minacce e tentativi di aggressione da parte di gruppi organizzati legati ai centri sociali e ai movimenti pro Pal. Altro che libertà e valori condivisi: in piazza abbiamo visto il volto peggiore dell’intolleranza. I nostri ragazzi sono stati allontanati dal corteo, in un clima squadrista e violento e nell’assoluta inerzia del servizio d’ordine dell’Anpi solo perché rappresentano Forza Italia e hanno scelto di partecipare, con rispetto e senza bandiere di partito, a una giornata che dovrebbe unire il Paese.

E’ intollerabile che gente che la Resistenza la conosce solo per i racconti dei nonni e per aver visto qualche film neorealista si arroghi il diritto di decidere chi può stare in un corteo e chi no. L’episodio di Milano si inquadra in un clima di pesante contrapposizione e intolleranza nei confronti di tutti i “non allineati”: ne hanno fatto le spese la Comunità Ebraica, l’onorevole Fiano e gli esponenti di “Sinistra per Israele”, l’anziano signore di Bologna reo di sventolare le bandiere ucraina ed europea, il segretario del Partito Radicale a Roma cacciato per lo stesso motivo, perfino i militanti del Partito Liberaldemocratico allontanati anch’essi dal corteo di Milano.

Davvero un brutto clima che fortunatamente non ha contagiato la nostra Saronno dove tutto si è svolto con ordine e civiltà come hanno constatato i nostri militanti e simpatizzanti che hanno partecipato alla manifestazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09