Calcio

ROVELLASCA – Missione compiuta per la Juniores del Rovellasca 1910, che conquista la salvezza nel campionato regionale grazie alla vittoria per 4-2 sul campo dell’Ispra nell’ultima giornata.

Un successo fondamentale, arrivato al termine di una stagione combattuta, che permette ai biancorossi di mantenere la categoria. Decisiva la prova offerta dai ragazzi, capaci di imporsi in trasferta in una gara che metteva in palio tutto. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Primiceri al 20’ del primo tempo, ma il Rovellasca riesce a rispondere allo scadere con Cavallari, che firma l’1-1 al 45’. Nella ripresa gli ospiti cambiano passo: Haddaoui porta avanti i suoi al 10’, seguito da Dossena che al 18’ allunga sul 3-1. L’Ispra prova a rientrare con il rigore trasformato da Puppi al 27’, ma nel finale è ancora Haddaoui, al 46’, a chiudere definitivamente i conti sul 4-2.

La squadra, guidata nel corso della stagione prima da mister Rossi e poi da mister Chirico, ha saputo trovare nel momento più importante le energie e la determinazione necessarie per centrare l’obiettivo. Con i tre punti conquistati a Ispra, il Rovellasca chiude così il campionato con il traguardo della permanenza in categoria, confermando la presenza della propria Juniores a livello regionale anche per la prossima stagione.

(foto: il Rovellasca vincente a Ispra)

27042026