Comasina

CESANO MADERNO – Lutto in città per la scomparsa di Luigi Pallavicini, spentosi all’età di 96 anni. Nel 2022 l’amministrazione comunale gli aveva conferito la Benemerenza civica, riconoscendone il valore umano e storico. Nella motivazione ufficiale era stato definito “simbolo di una generazione che ha contribuito con i propri ideali e le proprie azioni alla nostra libertà”, oltre che esempio di coraggio e testimone della costruzione di un Paese libero e democratico.

Tra gli episodi più significativi della sua vita, resta il gesto compiuto quando aveva appena 14 anni: si offrì come prigioniero al posto della madre, che i repubblichini stavano per arrestare in assenza del fratello partigiano. Fu così rinchiuso nel carcere di Monza, rischiando la deportazione.

La sua scomparsa arriva a poche ore dalle celebrazioni del 25 aprile, assumendo un significato ancora più forte per la comunità. Il Comune lo ricorda con gratitudine, esprimendo vicinanza alla moglie Mariuccia, ai figli e ai nipoti.

(foto: Luigi Pallavicini)

27042026