Cronaca

CESANO MADERNO – Atto vandalico nel fine settimana ai danni della sede di Forza Italia a Cesano Maderno, dove sono comparse scritte offensive e violente sui muri e sulla serranda.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso gruppo politico locale attraverso un messaggio diffuso sui social, nel quale viene sottolineato come l’episodio non rappresenti solo un danneggiamento materiale, ma un gesto che “colpisce il rispetto e il confronto democratico”. Nel post viene evidenziato come, in un contesto democratico, “le idee dovrebbero essere contrastate con il dialogo e non con azioni anonime compiute durante la notte”. Parole dure anche nei confronti degli autori del gesto, definiti responsabili di un atto vile. Nonostante quanto accaduto, dal gruppo arriva un messaggio di fermezza: le scritte verranno rimosse e l’attività proseguirà senza interruzioni. L’episodio, spiegano, “non intimorisce ma rafforza la volontà di portare avanti le proprie idee alla luce del giorno”.

Resta ora da capire se sarà possibile individuare i responsabili, sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

27042026