Cogliate

COGLIATE – Intervento dei soccorsi questa mattina in via Armando Diaz per una caduta da cavallo. L’allarme è scattato attorno alle 10, per una giovane di 22 anni rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, tra cui l’auto infermieristica ed un’ambulanza del Sos Uboldo, a coordinare l’intervento è stato il servizio 118.

Dopo le prime cure che sono state effettuate sul posto, le condizioni della ragazza non sono apparse preoccupanti. La giovane è stata quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli per quanto concerne la dinamica dell’accaduto.

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(foto archivio)

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