UBOLDO – Un solo voto contrario tra i comuni presenti: è quello espresso da Uboldo sul Ptcp, il Piano territoriale di coordinamento provinciale adottato giovedì 23 aprile dal consiglio provinciale. Il documento definisce le linee strategiche per lo sviluppo del territorio del varesotto. Prima del passaggio nel consiglio provinciale si era riunita l’assemblea dei sindaci. In quell’occasione 77 comuni su 78 hanno votato a favore, mentre Uboldo ha espresso l’unico voto contrario per la mancata considerazione delle proposte presentate sul recupero di una cava dismessa ai fini energetici.

Nel consiglio provinciale il piano è stato adottato con 11 voti favorevoli, tra maggioranza e opposizione. Si è astenuto il gruppo di Fratelli d’Italia. A spiegare la posizione è il consigliere provinciale Silvio Maiocchi che fa sintesi della dichiarazione di voto del gruppo: “La nostra non è una bocciatura del piano, ma un segnale per cercare di risolvere la situazione di disagio dell’unico comune in disaccordo, Uboldo appunto”.

Come detto, al centro della questione c’è la richiesta di Uboldo di poter realizzare una comunità energetica nella cava. “L’augurio – conclude Maiocchi – è che si trovi la soluzione migliore da qui a settembre per autorizzare Uboldo a realizzare l’intervento auspicato”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09