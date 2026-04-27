Elezioni, Rienzo Azzi candidato a Turate ma… ieri ha inviato la rinuncia
27 Aprile 2026
SARONNO – TURATE – La notizia ha movimentato non poco il weeekend della politica saronnese e della bassa comasca. La candidatura di Rienzo Azzi a Turate nella lista di “Insieme per Turate” a sostegno del candidato Leonardo Carioni già primo cittadino e presidente della Provincia di Como,
Azzi è molto legato al comune comasco per motivi di famiglia ma è noto soprattutto per i suoi incarichi in regione e in provincia a Varese e per la candidatura a sindaco della primavera scorsa a Saronno. Ad oggi infatti è consigliere comunale a Saronno carica che però lo rende ineleggibile a Turate. Per questo quando è emerso il tema nelle ultime ore ha ritirato al sua candidatura a consigliere comunale a Turate.
Un problema non da poco dal punto di vista burocratico ma anche politico visto che Carioni è un ex leghista o ora aderente al Partito Popolare del Nord, realtà fondata dall’ex ministro della Lega Castelli.
Al momento è nota solo la rinuncia inviata ieri da Azzi ma non le conseguenze che la candidatura avrà per la lista e per il saronnese.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09