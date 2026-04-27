Città

SARONNO – TURATE – La notizia ha movimentato non poco il weeekend della politica saronnese e della bassa comasca. La candidatura di Rienzo Azzi a Turate nella lista di “Insieme per Turate” a sostegno del candidato Leonardo Carioni già primo cittadino e presidente della Provincia di Como,

Azzi è molto legato al comune comasco per motivi di famiglia ma è noto soprattutto per i suoi incarichi in regione e in provincia a Varese e per la candidatura a sindaco della primavera scorsa a Saronno. Ad oggi infatti è consigliere comunale a Saronno carica che però lo rende ineleggibile a Turate. Per questo quando è emerso il tema nelle ultime ore ha ritirato al sua candidatura a consigliere comunale a Turate.

Un problema non da poco dal punto di vista burocratico ma anche politico visto che Carioni è un ex leghista o ora aderente al Partito Popolare del Nord, realtà fondata dall’ex ministro della Lega Castelli.

Al momento è nota solo la rinuncia inviata ieri da Azzi ma non le conseguenze che la candidatura avrà per la lista e per il saronnese.

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