Saronnese

GERENZANO – Un momento simbolico ma anche concreto, nel segno della cittadinanza attiva: lo scorso fine settimana, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, a Gerenzano si è svolta la consegna della Costituzione ai neo diciottenni della leva 2008. L’iniziativa, inserita nell’ambito dell’81° anniversario della Liberazione, ha rappresentato un passaggio significativo per i giovani del paese, chiamati a entrare pienamente nella vita democratica con diritti e responsabilità. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale e dei ragazzi, protagonisti di un momento pensato per sottolineare il valore della partecipazione e della consapevolezza civica.

A consegnare le copie della Costituzione è stata la sindaca Stefania Castagnoli, che ha accompagnato il gesto con un intervento rivolto direttamente ai giovani, invitandoli a riflettere sul significato delle scelte e sul ruolo che ciascuno può avere nella comunità. L’iniziativa si conferma come un appuntamento importante per la comunità, capace di unire memoria e futuro, mettendo al centro le nuove generazioni e il loro coinvolgimento nella vita pubblica.

Di seguito il discorso integrale della sindaca Stefania Castagnoli rivolto ai diciottenni

“Care ragazze e cari ragazzi,

oggi, nel giorno del 25 aprile, ci ritroviamo per un momento che è insieme simbolico e profondamente concreto: la consegna della Costituzione Italiana a voi diciottenni. Non è soltanto un gesto istituzionale, ma un passaggio di testimone. È il segno di una fiducia che la Repubblica ripone in voi, nella vostra libertà, nella vostra responsabilità, nella vostra capacità di scegliere.

Quest’anno, questo incontro assume un significato ancora più intenso: ci avviciniamo all’ottantesimo anniversario del 2 giugno 1946, quando il popolo italiano fu chiamato a compiere una delle scelte più importanti della sua storia. Dopo la tragedia della guerra e della dittatura, uomini e donne, per la prima volta insieme, si recarono alle urne per decidere la forma dello Stato. Repubblica o monarchia: non fu solo una decisione istituzionale, ma un atto di maturità collettiva, un’affermazione di dignità e di futuro.

La parola chiave che unisce quel momento a oggi è proprio questa: scelta.

La scelta di allora non fu semplice né scontata. Fu il risultato di sacrifici, di resistenza, di lotta per la libertà che celebriamo proprio oggi, il 25 aprile. E da quella scelta nacque la nostra Costituzione Italiana, che non è un testo distante o astratto, ma una guida viva, che parla anche a voi, oggi.

All’articolo 1, quando afferma che “la sovranità appartiene al popolo”, dice una cosa molto chiara: la scelta non è delegata a pochi, ma appartiene a tutti. Non esiste democrazia senza la possibilità di scegliere. Ogni volta che votate, che vi informate, che prendete posizione, state esercitando un pezzo di quella sovranità.

Ma la Costituzione ci dice anche che la scelta non è mai solo individuale.

L’articolo 2 ci ricorda che accanto ai diritti esistono i doveri di solidarietà. Questo significa che scegliere non è solo affermare sé stessi, ma tenere conto degli altri. Ogni vostra decisione, anche la più quotidiana, ha un impatto sulla comunità. La libertà, dunque, non è fare ciò che si vuole, ma scegliere sapendo di essere parte di un tutto.

L’articolo 3 aggiunge un elemento fondamentale: non tutte le persone partono dalle stesse condizioni. E allora la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e uguaglianza. Qui la scelta diventa ancora più esigente: significa non essere indifferenti. Significa decidere se accettare le disuguaglianze o impegnarsi per ridurle. La Costituzione, in questo senso, non è neutrale: vi invita a scegliere da che parte stare.

Infine, l’articolo 48 sul diritto di voto ci mostra la forma più evidente della scelta democratica. Il voto è personale, libero e segreto: nessuno può sostituirsi a voi, nessuno può imporvi una decisione. Ma proprio per questo, non scegliere è già una scelta: quella di lasciare ad altri il compito di decidere.

Ecco allora il punto: la Costituzione non vi dice semplicemente di avere dei diritti, ma di esercitarli. Non vi chiede solo di essere liberi, ma di usare quella libertà. Care ragazze e cari ragazzi, ricevere oggi la Costituzione significa entrare pienamente nella comunità democratica. Significa essere chiamati a scegliere, non una volta sola, ma ogni giorno. Scegliere da che parte stare, scegliere se essere indifferenti o partecipi, scegliere se costruire o distruggere, se includere o escludere.

La libertà conquistata da chi ci ha preceduto non è garantita per sempre: vive solo se viene esercitata. E la democrazia non è un’eredità che si conserva da sola, ma un impegno che si rinnova attraverso le scelte di ciascuno. Nel 1946 giovani poco più grandi di voi scelsero la Repubblica. Oggi tocca a voi scegliere come viverla, come difenderla, come migliorarla. Abbiate il coraggio di scegliere, sempre. E fatelo con consapevolezza, con passione, con senso di responsabilità. Perché il futuro della nostra comunità, del nostro paese e della nostra Italia comincia, ogni giorno, dalle vostre scelte.

27062026