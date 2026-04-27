I più letti di ieri: furto lampo, casa dello spaccio e festa playoff
27 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, spazio alla cronaca con un furto rapido in un parcheggio e un’importante operazione antidroga, ma anche allo sport con la festa per i playoff e al dibattito ambientale sul futuro dell’area ex Isotta.
Un furto lampo in un parcheggio di un supermercato ha visto sparire in pochi attimi soldi e documenti da un’auto, lasciando la vittima con l’amara sorpresa al ritorno.
Saronno, furto lampo nel parcheggio del supermercato. Via soldi e documenti
A Cesate le forze dell’ordine hanno scoperto una casa dello spaccio con droga, armi tra cui uno storditore e oltre 7 mila euro in contanti, portando a un intervento significativo contro il traffico illecito.
Storditore, pistole, droga e 7 mila euro: scoperta casa dello spaccio a Cesate
Grande entusiasmo per la squadra e i tifosi dell’Fbc saronno, protagonisti di una festa condivisa per il traguardo dei playoff nel campionato di Eccellenza.
Calcio Eccellenza, festa playoff squadra e tifosi Fbc Saronno tutti insieme appassionatamente
Legambiente Saronno torna a farsi sentire sull’area ex Isotta, chiedendo al comune scelte coraggiose per realizzare un grande parco e ridurre l’impatto edilizio.
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