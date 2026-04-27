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La scelta dell’auto parte sempre da una domanda concreta: come verrà utilizzata ogni giorno? C’è chi affronta lunghi tragitti di lavoro, chi vive la città, chi si muove con la famiglia, chi cerca spazio per il tempo libero e chi ha bisogno di una soluzione affidabile per l’attività professionale.

Per questo il vero valore non sta soltanto nell’ampiezza del listino, ma nella capacità di tradurre esigenze quotidiane in proposte coerenti. È su questa capacità di interpretazione che si distingue Guidi Car, Gruppo capace di trasformare il concetto di mobilità in un supporto realmente su misura.

Una crescita che ha ampliato le possibilità di scelta

La possibilità di rispondere a stili di vita differenti nasce da un’evoluzione costruita nel tempo. Tutto prende avvio nella Lucca degli anni Cinquanta, quando Guido Guidi avvia la sua prima attività nel settore auto.

Il primo grande snodo arriva nel 1969, con l’ingresso nel mondo Mercedes-Benz, seguito nel 1979 dalla nascita del marchio Guidi Car, che consolida la struttura e amplia progressivamente il presidio territoriale.

Negli anni successivi, l’estensione verso Massa Carrara e La Spezia, l’integrazione di Volauto, l’ingresso di Volvo, il potenziamento del comparto tecnico, gli investimenti su Chiesina Uzzanese, il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio e la riorganizzazione del 2023 hanno reso il Gruppo sempre più capace di coprire esigenze di mobilità molto diverse tra loro.

Dalla città ai viaggi: modelli pensati per abitudini diverse

La varietà dei marchi permette di costruire una scelta molto più vicina allo stile di vita reale del cliente. Chi desidera un SUV premium per viaggi, rappresentanza e comfort può orientarsi verso Mercedes GLC o GLA, mentre chi cerca una soluzione agile ma versatile per il quotidiano trova nelle proposte Volkswagen una risposta particolarmente efficace.

Per chi vuole un crossover dinamico già disponibile, ad esempio, una T-Roc pronta consegna rappresenta una soluzione ideale, capace di unire praticità urbana, spazio e tempi di attesa ridotti.

Volvo amplia ulteriormente lo scenario con modelli come XC40 e XC60, indicati per chi mette al centro sicurezza, qualità della guida e benessere a bordo. A questo si aggiungono i Veicoli Commerciali Volkswagen – tra cui spiccano Caddy e Transporter – perfetti per professionisti e aziende che hanno bisogno di continuità operativa.

Il supporto continua nelle esigenze che cambiano

Lo stile di vita evolve, e con lui cambiano anche le necessità legate all’auto. È qui che Guidi Car mantiene il proprio valore nel tempo, grazie a una rete di sedi tra Chiesina Uzzanese, Lucca, Massarosa, Massa-Carrara e La Spezia, al centro usato di Guamo con oltre 200 vetture disponibili e a un sistema di servizi che comprende test drive, noleggio, manutenzione programmata, ricambi originali e consulenza specializzata.

La solidità di questo approccio è confermata da oltre 50 anni di attività, più di 15.000 auto vendute e oltre 50.000 clienti soddisfatti, risultati che raccontano una capacità concreta di adattarsi alle esigenze delle persone nel tempo.

Anche il legame con il territorio segue questa stessa idea di evoluzione: il supporto ai programmi di Play Therapy del Meyer, gli interventi di forestazione urbana sviluppati con Talea e l’attenzione all’efficienza energetica delle sedi mostrano una visione della mobilità che si estende anche alla qualità del contesto in cui si vive.

Quando l’auto si adatta davvero alla vita di chi la guida

Il vero supporto, del resto, non consiste solo nel proporre molti modelli, ma nel saper leggere come cambiano abitudini, ritmi e bisogni. Proprio la capacità di trasformare lo stile di vita in una scelta automobilistica coerente rende Guidi Car un riferimento concreto per chi cerca un’auto pensata davvero per il proprio modo di vivere.