Altre news

SARONNO – Lunedì 27 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi ma vedrà un aumento della copertura nuvolosa fino a deboli piogge in serata.

Nel dettaglio, a Saronno il mattino sarà caratterizzato da condizioni discrete, con nuvolosità irregolare e qualche schiarita. Nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno ad aumentare progressivamente, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, quando sono attese deboli precipitazioni per un accumulo complessivo intorno a 0.2 mm. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra una minima di 13°C e una massima di 24°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali: da Est-Sudest al mattino e da Sudest nel pomeriggio, contribuendo all’afflusso di aria più umida responsabile del peggioramento serale. Non sono previste allerte meteo.

La situazione sull’intera Lombardia riflette questo graduale cambiamento: la giornata partirà con tempo stabile e parzialmente soleggiato su gran parte della regione, ma nel corso delle ore si assisterà a un aumento della nuvolosità, soprattutto su pianure e zone prealpine, fino a deboli piogge diffuse in serata. Le condizioni resteranno comunque senza fenomeni intensi, con un contesto meteorologico in evoluzione ma senza criticità rilevanti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—