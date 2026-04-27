Groane

MILANO – MISINTO – Una visita didattica all’insegna della partecipazione, quella vissuta da 54 ragazzi delle tre classi di 5° elementare della scuola primaria “G. Marconi” di Misinto, che, accompagnati dalle loro insegnanti, sono stati ospiti negli ultimi giorni a Palazzo Pirelli.

I giovani alunni sono stati accolti dal presidente del consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e dai consiglieri regionali Alessandro Corbetta (Lega) e Fabrizio Figini (Forza Italia), che hanno dialogato coi ragazzi, rispondendo alle loro domande sul percorso politico che li ha portati all’elezione nel Parlamento lombardo.

“Le visite delle scuole lombarde in consiglio regionale – ha sottolineato il presidente Romani – sono un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della conoscenza e della democrazia. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini, è nostro dovere stimolare l’interesse dei più giovani verso le istituzioni, ponendo le basi affinché in futuro possano diventare loro stessi protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità”.

Alessandro Corbetta ha posto l’attenzione sul valore della democrazia, del dialogo e del confronto, “valori e principi per l’affermazione dei quali in passato c’è chi ha anche sacrificato la propria vita”, mentre Fabrizio Figini ha ricordato come “sia importante che le istituzioni diano sempre voce a tutti e sappiano ascoltare”, portando come esempio l’importanza del Consiglio comunale dei ragazzi, “un organismo che non può mancare in ogni comunità locale”.

I bambini hanno vissuto l’esperienza dell’aula consiliare sedendosi tra i banchi dei parlamentari regionali. Prima di inscenare una vera e propria seduta di aula, hanno ascoltato come funziona l’assemblea legislativa, approfondendone il ruolo, le prerogative, la composizione degli organi e le modalità di voto.

Nelle vesti di consiglieri, gli studenti hanno proposto idee e spunti su diversi temi e hanno successivamente simulato l’approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione dell’aula.

Due le proposte finali elaborate dai ragazzi che sono state poste al voto, una che chiedeva di installare sistemi di videosorveglianza e migliorare la sicurezza nei boschi e nelle zone abitate vicine al parco delle Groane, l’altra che chiedeva di migliorare gli spazi dedicati al gioco e alla pratica sportiva in paese e a scuola.

Alla fine ha vinto di misura la prima proposta con 28 voti a favore contro i 26 della seconda.

Nell’occasione è intervenuto anche il direttore della struttura stampa del Consiglio regionale Aurelio Biassoni, residente a Misinto, che ha spiegato come funziona l’attività di informazione e comunicazione a Palazzo Pirelli, e che ha invitato i ragazzi a documentarsi e informarsi ogni giorno e, soprattutto, “a non avere mai paura o timore di raccontare e comunicare quello che succede nella propria vita quotidiana, dando sempre spazio e precedenza alle cose belle”.

La visita si è conclusa al 26° piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, dal quale i giovani ospiti hanno potuto ammirare il panorama e scattare foto a ricordo della visita.

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