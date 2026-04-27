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SARONNO – Prende il via negli uffici postali della provincia di Varese il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. L’iniziativa, sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

In provincia di Varese il servizio è offerto da oggi in 121 uffici postali. Tra cui quello di Gerenzano, Cislago, Uboldo, Origgio, Venegono Superiore e Venegono Inferiore. Tra i comuni attivi non c’è dunque Saronno.

In Lombardia è possibile chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto anche in 100 uffici postali della provincia di Milano, 43 della provincia di Monza e Brianza, 189 della provincia di Brescia, 210 della provincia di Bergamo, 153 della provincia di Pavia, 134 della provincia di Como, 49 della provincia di Lodi, 78 della provincia di Lecco, 59 della provincia di Mantova, 101 della provincia di Cremona e 69 della provincia di Sondrio per un totale di 1290 sedi disponibili, pari alla totalità degli uffici previsti nel progetto Polis nella regione.

Sale così a 7095 il numero complessivo degli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 6.574 uffici postali Polis e 431 uffici postali di grandi città.

I servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 210.000. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’ 80% dei casi.

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