SARONNO – Più turisti, più incassi e una scelta politica chiara: destinare oltre la metà dei fondi disponibili grazie all’imposta di soggiorno al teatro Giuditta Pasta. L’imposta introdotta in città dal 2023 ed è diventata, grazie alle numerose presenze in città soprattutto per il turismo business, un’entrata stabile e importante per l’amministrazione.

Ma facciamo un passo indietro. L’imposta viene pagata da chi pernotta nelle strutture ricettive della città. È stata introdotta dal Comune nel 2023, tra critiche e polemiche. Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa nazionale che consente ai Comuni turistici di sostenere interventi legati a turismo, cultura e territorio.

Le tariffe sono differenziate in base alla struttura: 3 euro a notte per gli alberghi a 5 stelle, 2 euro per i 4 stelle, 1,50 euro per i 3 stelle e 1 euro per le categorie inferiori e le strutture non alberghiere. Importi comunque sotto il limite massimo nazionale fissato a 5 euro per notte.

I numeri mostrano una crescita costante. Nel 2023, attiva da luglio, l’imposta ha portato 174.052 euro. Nel 2024 il gettito è salito a 323.653 euro. Nel 2025, dato aggiornato a oggi, ha già raggiunto 385.275 euro, superando l’intero incasso dell’anno precedente.

Per il triennio 2026-2028 il Comune prevede entrate pari a 450.000 euro all’anno. Le risorse sono vincolate e devono essere reinvestite in interventi per il turismo, nel sostegno alle strutture ricettive, nella manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e nei servizi pubblici collegati.

La nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2028 prevede che la quota principale, circa 265.000 euro annui, sia destinata al Teatro Giuditta Pasta. A seguire circa 100.000 euro per eventi culturali, mostre e manifestazioni e circa 85.000 euro per la manutenzione del verde pubblico.

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