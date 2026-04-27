Saronno, crescono gli incassi della tassa di soggiorno: metà dei fondi vanno al teatro Pasta. Ecco i dati
27 Aprile 2026
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Commenti
Tutta farina del sacco di Airoldi e D’Amato!
Ma non si può dire, sarebbero peccato!
Ho fatto pure la rima, mentre l’odierna giunta del lavoro altrui si bea e nulla combina…
Il Saronno scriveva il 12 aprile 2023:
“….I fondi che dovrebbero arrivare dalla tassa di soggiorno, che sono già stati iscritti nel bilancio 2023 e, secondo le stime dell’assessore al commercio in consiglio comunale durante l’approvazione delle delibere, dovrebbero fornire un gettito di 375 mila euro.”
È quindi evidentemente che le cifre non sono congrue a quello che chi l’ introdusse puntava. Che poi siano ogni anno in aumento è altra storia.