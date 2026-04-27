Calcio

SARONNO – Dalla qualificazione playoff dell’Fbc Saronno alla vittoria della Robur Saronno Basket nell’ultima giornata di regular season: è stato un weekend intenso per lo sport saronnese, raccontato anche dalle parole dei protagonisti.

Nel calcio, l’Fbc Saronno ha centrato l’obiettivo playoff vincendo 3-1 sul campo dell’Altabrianza Tavernerio nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza. Mister Danilo Tricarico ha parlato di “missione compiuta”, sottolineando però che il traguardo non deve essere considerato un punto d’arrivo: “Domenica sarà una finale”. Il riferimento è alla sfida playoff contro la Caronnese, derby che i biancocelesti vogliono affrontare da protagonisti.

Sulla stessa linea Andrea Benedetti, autore del gol del definitivo 1-3: “È una bella emozione aver raggiunto questo traguardo, era il primo obiettivo. Contro la Caronnese sarà una battaglia”. Il giocatore ha parlato anche della sua esperienza nella Kings League con gli Alpak, definendola diversa dal calcio tradizionale ma stimolante.

Di segno opposto l’umore in casa Altabrianza. Mister Ardito ha espresso amarezza per la retrocessione: “La partita si era messa nel modo giusto, poi è diventato tutto più complicato”. Una stagione definita difficile, da archiviare dopo una grande delusione.

Nel basket, la Robur Saronno ha chiuso la regular season di serie B Interregionale battendo Campus Varese 88-83 al PalaRonchi di via Colombo. Coach Luca Ansaloni ha evidenziato “la giusta mentalità” della squadra, capace di restare agganciata alla partita e ribaltarla nel finale.

Dall’altra parte, il tecnico varesino Tommaso Sacchetti ha riconosciuto che Campus non ha avuto il consueto atteggiamento “guerrigliero”, pur avendo condotto a lungo la gara. Decisivo per Saronno il finale, con le triple di Fioravanti e Negri e la prova di Ventura, miglior marcatore con 25 punti.

27042026