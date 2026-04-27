SARONNO – Un nuovo spazio dedicato al cucito e alla creatività apre in città: giovedì 7 maggio prende il via “Ago e filo”, il progetto promosso da Saronno Point in via San Giuseppe 41.

L’iniziativa nasce per offrire un punto di riferimento a chi ama il fai da te, la sartoria e l’abbigliamento, con una proposta accessibile e legata anche alla solidarietà. All’interno dello spazio, infatti, saranno disponibili prodotti di merceria e capi di abbigliamento, insieme a manufatti realizzati a mano dalle “Fate” utilizzando materiali donati all’associazione.

Chi visiterà il negozio troverà articoli per il cucito, nastri colorati ed elastici, cerniere e accessori sartoriali, oltre a una selezione di abbigliamento e altri prodotti. Un’offerta pensata sia per appassionati sia per chi vuole avvicinarsi a questo mondo creativo.

Il nuovo spazio sarà aperto il giovedì e il sabato dalle 15 alle 18. L’obiettivo è creare un luogo vivo, dove recupero, manualità e condivisione si incontrano, valorizzando anche il lavoro artigianale e il riuso dei materiali.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.saronnopoint.it o scrivere a [email protected].

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