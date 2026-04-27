Città

SARONNO – Contro gli odori molesti segnalati da mesi tra Saronno e Caronno Pertusella le amministrazioni coinvolte e gli enti di controllo (ovvero Provincia di Varese, Arpa, Ats Insubria) hanno avviato un percorso condiviso per individuare cause e soluzioni.

Si parte con un tavolo tecnico di concertazione per individuare azioni condivise finalizzate alla risoluzione della problematica. Dopo gli incontri – svoltisi fra il novembre 2025 e marzo 2026 – l’azienda ha fornito la propria disponibilità a attivare sistemi di monitoraggio e di controllo degli accessi degli automezzi finalizzati a minimizzare i tempi di permanenza dei veicoli nelle pertinenze esterne (strada e parcheggi); rendere disponibile un sistema di registrazione e di condivisione in tempo reale delle segnalazioni di molestie olfattive rese dai cittadini e/o dagli Enti locali e di controllo, accessibile dal proprio sito; ha recentemente depositato gli esiti dei controlli interni trimestrali, previsti dal Piano di Monitoraggio dell’atto autorizzativo.

Ma non solo. Alla luce dell’elevato traffico veicolare rilevato nella via Grieg, il Comune di Saronno ha recentemente emanato apposita ordinanza dirigenziale per disciplinare la sosta e la fermata lungo l’asse stradale. Si tratta di un’arteria strategica per l’accesso all’area industriale, ai centri associativi e alla stazione ferroviaria di Saronno Sud. Parallelamente è stato avviato un confronto con Ferrovie Nord per migliorare sicurezza e decoro nelle aree limitrofe.

In sede di incontro tecnico le amministrazioni comunali di Saronno e Caronno Pertusella hanno manifestato l’intenzione di procedere con l’attivazione della procedura “Molf” (acronimo di Molestie OLFattive), un applicativo sviluppato da Arpa Lombardia secondo le linee guida della Dgr n. 3018/2012 per i casi di ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo, che prevede come prima fase un monitoraggio sistematico della percezione olfattiva avvertita dalla popolazione residente.

L’obiettivo del monitoraggio è quello di dare “oggettività” al fenomeno lamentato, ovvero quantificare la durata degli episodi di molestia rispetto al tempo complessivo del monitoraggio. La raccolta organizzata delle segnalazioni, fornite da “sentinelle” (preventivamente individuate dagli enti in base a criteri di rappresentatività, distribuzione geografica ed affidabilità) consentirà di determinarne la distribuzione spazio-temporale. Tale indagine potrà consentire di comprendere se l’origine degli odori è puntuale (come un camino emissivo) oppure diffusa (come, ad esempio, la presenza degli automezzi esterni, fughe odorigene durante le fasi di accesso/uscita degli automezzi dall’impianto) al fine di trovare soluzioni tecniche efficaci e risolutive della problematica. Il tempo di misurazione congruo è solitamente di 3 mesi ma può, naturalmente, variare in relazione alla specificità del caso.

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