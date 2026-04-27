Politica

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Solaro relativa al 25 aprile:

“Ancora una volta il 25 aprile, una delle date più importanti della storia repubblicana, è stato trasformato da certa politica locale nell’ennesima passerella ideologica contro il governo nazionale. Doveva essere una giornata di memoria, rispetto e unità nazionale. È diventata invece il solito comizio travestito da celebrazione istituzionale. Il discorso pronunciato dalla sindaca e dall’assessora alla cultura ha seguito un copione ormai logoro: usare una ricorrenza storica per lanciare accuse politiche all’esecutivo, parlando di presunti tentativi di “modificare la costituzione” come se ogni riforma o proposta di cambiamento fosse automaticamente un attentato alla democrazia. Siamo al paradosso: in un paese libero e democratico, discutere di riforme costituzionali è perfettamente legittimo e previsto dalle regole della repubblica. Ma per una certa sinistra ogni idea non allineata diventa un pericolo istituzionale. E il solito allarmismo costruito ad arte per spaventare i cittadini e dipingere gli avversari come nemici della democrazia. Ancora più grave è stato il richiamo al presidente del senato attraverso riferimenti alle vittime di Salò. Le pagine dolorose della nostra storia meritano serietà, equilibrio e rispetto. Tirarle fuori per colpire un avversario politico del presente è una strumentalizzazione indecente. Le vittime non sono slogan da palco, non sono strumenti di lotta politica, non sono materiale da propaganda. Il punto centrale è sempre lo stesso: c’è chi considera il 25 aprile una proprietà privata, una ricorrenza da gestire come se appartenesse solo a una parte politica. Chi non si adegua alla loro narrazione viene guardato con sospetto, delegittimato, dipinto come estraneo ai valori democratici. Ma il 25 aprile non appartiene alla sinistra militante, né a chi usa le istituzioni per fare campagna elettorale permanente. Appartiene a tutti gli italiani: a chi vota destra, a chi vota sinistra, a chi non vota affatto. Appartiene a una nazione intera che dovrebbe saper ricordare la propria storia senza trasformarla in una rissa ideologica. E inaccettabile che una sindaca e un’assessora, chiamate a rappresentare tutti i cittadini, scelgano invece di parlare solo al proprio elettorato. Chi ricopre incarichi pubblici dovrebbe avere il dovere della neutralità istituzionale nelle giornate simboliche, non l’istinto del comizio permanente. Ormai il meccanismo è chiaro: qualsiasi occasione va bene pur di attaccare il governo. Se c’è una commemorazione, diventa un pretesto. Se c’è una festa civile, diventa un palco. Se c’è una ricorrenza nazionale, diventa una tribuna politica. Nel frattempo i problemi concreti dei solaresi restano sullo sfondo: buche nelle strade, opere pubbliche non terminate, viabilità, abusivismi ecc. ecc… Su questi temi spesso si sente ben poco. Ma quando c’è da fare propaganda contro l’esecutivo, allora improvvisamente microfoni e toni accesi non mancano mai.”

(foto d’archivio)

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