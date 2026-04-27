Solaro, il calendario delle feste estive 2026: tutti gli appuntamenti
27 Aprile 2026
SOLARO – È stato definito il programma delle feste d’estate 2026, con un calendario ricco di appuntamenti che animeranno il centro sportivo di corso Berlinguer tra inizio giugno e fine luglio.
Il cartellone, promosso dal Comune di Solaro in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, propone eventi gastronomici e momenti di aggregazione distribuiti su più settimane.
Si parte da giovedì 4 a domenica 7 giugno con “Sapori di Sardegna”, organizzato dal Circolo Sardo Grazia Deledda. La settimana successiva, da giovedì 11 a domenica 14 giugno, spazio alla “Festa dell’Unità” a cura del Partito Democratico.
Il programma prosegue da venerdì 19 a domenica 21 giugno con la “Festa Patronale”, organizzata dalla comunità pastorale Discepoli di Emmaus. Dal 26 al 28 giugno arriva invece il “Festival del Cous Cous”, promosso dal gruppo Assim Scout.
Nel mese di luglio gli appuntamenti continuano con la “Sagra del Pesce”, in programma da giovedì 2 a domenica 5 luglio, organizzata da Pescatori Solaresi, Fratelli Campana e Trabucco.
Dal 9 al 12 luglio sarà la volta della “Sagra del Baccalà”, a cura dell’Universal Solaro, mentre sabato 11 luglio è prevista la “Notte Bianca”, uno degli eventi più attesi dell’estate cittadina.
A chiudere il calendario sarà la “Festa della Birra”, articolata su due weekend: dal 16 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio, organizzata dall’associazione Il Pensiero Libero.
Tutti gli eventi si svolgeranno al centro sportivo di corso Berlinguer, confermato come punto di riferimento per le manifestazioni estive cittadine. Un programma ampio e variegato, pensato per coinvolgere la comunità con proposte gastronomiche e momenti di socialità lungo tutto il periodo estivo.
27042026