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TRADATE – Celebrazioni partecipate lo scorso fine settimana a Tradate per il 25 aprile, Festa della Liberazione, con la presenza anche dei giovani del Consiglio comunale dei ragazzi.

A rappresentare l’istituto scolastico Galilei sono stati proprio gli studenti coinvolti nel progetto, protagonisti durante la cerimonia con letture e momenti musicali pensati per sottolineare il significato della ricorrenza. Un contributo che ha offerto spunti di riflessione sul valore della giornata, mantenendo viva la memoria storica attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.

La loro presenza ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento, confermando l’importanza di affiancare alle celebrazioni istituzionali anche il punto di vista dei più giovani, chiamati a raccogliere e trasmettere i valori della Liberazione. Una partecipazione attiva che testimonia il ruolo della scuola e delle iniziative educative nel mantenere vivo il ricordo e nel favorire una maggiore consapevolezza civica tra i ragazzi.

(foto: un momento delle celebrazioni che si sono tenute a Tradate)

27042026