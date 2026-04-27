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TRADATE – È stato rimosso dal Comune il palo abbandonato e ritenuto pericoloso lungo la pista pedonale di via Del Carso, dopo le segnalazioni arrivate da parte dei cittadini. A darne notizia è stato l’assessore municipale all’Ambiente Vito Pipolo, che ha comunicato l’avvenuto intervento con un messaggio sui social.

Il palo, che rappresentava un potenziale rischio per chi percorreva il tratto pedonale, è stato quindi eliminato, ripristinando le condizioni di sicurezza per il passaggio. Nel suo intervento, l’assessore ha ringraziato tutti coloro che si sono attivati per segnalare la situazione e contribuire alla sua risoluzione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la tutela del territorio.

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(foto: il palo rimosso dal Comune)

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