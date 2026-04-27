Tutto il calcio locale, primi verdetti: Caronnese, Saronno, United, Universal e Dal Pozzo ai playoff. L’Equipe va avanti
27 Aprile 2026
SARONNO – Lo scorso fine settimana l’epilogo della regular season del calcio locale, tempo di verdetti. In Eccellenza la vittoria esterna del Fbc Saronno consente di centrare i playoff, dove già c’era la Caronnese, che si è confermata terza pareggiando in casa con l’Ardor Lazzate, che così si salva.
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In Promozione festeggia uno storico salto di categoria l’Aurora, Universal Solaro e Sc United qualificate ai playoff.
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Nelle categorie minori, spicca la vittoria del Dal Pozzo che – in Seconda categoria – apre la strada dei playoff; in Terza categoria i playoff sono già iniziati, i saronnesi dell’Equipe Garibaldi si sono qualificati per il turno successivo.
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