UBOLDO – “Resta forte il rammarico per la mancata considerazione delle proposte presentate dal nostro Comune riguardante il recupero di una cava dismessa ai fini energetici”: il Centrodestra interviene dopo l’adozione del Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato giovedì 23 aprile dal consiglio provinciale.

QUI LA VICENDA

L’Amministrazione comunale in sostanza prende atto delle decisioni assunte, ma sottolinea come non siano state considerate le indicazioni presentate dal Comune sul recupero dell’area ai fini energetici. Al centro della richiesta c’era la possibilità di sviluppare un progetto legato alle energie rinnovabili.

“La realizzazione di una Comunità energetica rinnovabile resta un obiettivo primario per l’Amministrazione di centrodestra” dichiara il capogruppo di FdI Sergio Greco.

Nel documento diffuso viene anche espresso un ringraziamento ai consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Marco Colombo, Silvio Maiocchi e Franco Compagnoni, che hanno sostenuto la posizione di Uboldo (si sono astenuti) in sede di voto con una menzione per Maiocchi “per l’impegno a favore del territorio”.

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