Calcio

SARONNO – La qualificazione ai playoff, attesa da quasi vent’anni, ha portato tanto entusiasmo in casa Fbc Saronno. Dopo la vittoria decisiva di domenica per 3-1 sul campo dell’Altabrianza Tavernerio, che ha garantito il quarto posto finale, è arrivato anche il commento dell’allenatore Danilo Tricarico, affidato ai social. Un messaggio breve ma significativo, che fotografa il percorso della squadra nelle ultime settimane: un gruppo che sembrava fuori dai giochi e che invece è riuscito a ribaltare la situazione, conquistando un traguardo importante per la società biancoceleste.

Il successo domenicale ha infatti riportato il Saronno ai playoff di Eccellenza, un obiettivo che mancava dal 2008 e che rappresenta un risultato di rilievo al termine di una stagione lunga e combattuta. Ora però lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: domenica i biancocelesti, quarti classificati, saranno impegnati in trasferta contro la Caronnese, terza al termine della regular season, nella semifinale playoff che si preannuncia particolarmente sentita anche per il valore di derby.

Di seguito il messaggio integrale di mister Danilo Tricarico:

“…la prima regola è non mollare mai, se si molla son dolori…

Tre settimane fa sembrava tutto perso; domenica, invece, giocheremo per i play off…

Ed è dal 2008 che a Saronno non si giocano partite di questa importanza…

Ad maior”

Classifica finale regular season

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

(foto Andrea Elli: mister Danilo Tricarico)

28042026