Calcio

SEDRIANO – Si chiude con una sconfitta ma con una prestazione di spessore la stagione della Caronnese Women, superata 3-2 sul campo del Sedriano al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Le rossoblù partono forte e trovano subito il vantaggio con Codecà dopo appena un minuto, approfittando di un’incertezza difensiva. La squadra di Marsich gioca con coraggio e costruisce diverse opportunità nel primo tempo, sfiorando anche il raddoppio, ma deve fare i conti con due infortuni pesanti che limitano le rotazioni. Il Sedriano cresce alla distanza e trova il pareggio al 39’ con Lattanzio.

Nella ripresa le padrone di casa ribaltano il risultato su calcio d’angolo con Viganò, confermando la loro pericolosità sulle palle inattive. La Caronnese però reagisce immediatamente e trova il 2-2 con un bel colpo di testa di Filice su assist di Codecà. Nel finale le rossoblù spingono alla ricerca del vantaggio, creando diverse occasioni nitide, tra cui una traversa colpita da Girolamo e una doppia chance non concretizzata da Filice. Proprio nel momento migliore della Caronnese arriva però la beffa: all’87’ Segalini decide la gara ancora sugli sviluppi di un corner.

Sedriano-Caronnese 3-2

SEDRIANO: Comizzoli, Maroni, Alluvi, Lattanzio, Stapelfeldt, Hjolman, Tugnoli, Segalini, Franco, Clerici, Viganò. A disposizione Zagaria, Barchi, Mboup, Caccia, Rocco. All. Gorla.

CARONNESE: Schianta, Bufano, Dubini, Gino, Gola, Manea, Girolamo, Badiali, Codecà, Abati, Filice. A disposizione Mombelli, Pellegrinelli, Diefenthaeler, Lozza, Marini. All. Marsich.

Arbitro: Gramazio di Pavia (De Angelis di Milano e Di Domizio di Milano).

Reti: 1’ pt Codecà (C), 39’ pt Lattanzio (S), 8’ st Viganò (S), 12’ st Filice (C), 42’ st Segalini (S).

(foto: una fase del match)

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