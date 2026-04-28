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CARONNO PERTUSELLA – Il legame tra il cantautore Alfa e l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella si fa sempre più stretto, trasformandosi in un sodalizio artistico capace di incantare migliaia di spettatori. Lunedì 20 aprile la formazione caronnese è tornata a calcare il prestigioso palco dell’Unipol Forum di Assago, chiamata nuovamente dall’artista per arricchire con la propria energia il secondo capitolo milanese del suo tour.

Quello che si è consumato pochi giorni fa è stato un evento carico di adrenalina e sentimenti. La banda ha accompagnato Alfa nell’esecuzione di due brani iconici: la travolgente “A me mi piace“, tormentone che ha dominato le classifiche dell’ultima estate, e la ritmata “You make me so happy“. La presenza dell’Academy ha aggiunto una dimensione sonora unica allo show, inserendosi perfettamente in una scaletta che ha visto alternarsi sul palco anche ospiti d’eccezione del panorama musicale italiano, tra cui Enrico Nigiotti e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non è la prima volta che questa collaborazione accende le luci del Forum. Il debutto assoluto era avvenuto lo scorso 29 ottobre, quando l’Academy aveva risposto a un video-appello lanciato sui social dal cantautore, trasformando un desiderio coltivato per mesi in una solida realtà professionale. Se in quell’occasione si era trattato di un esordio emozionante, la data del 20 aprile ha rappresentato la conferma di un feeling artistico ormai consolidato.

Il successo dell’operazione non risiede solo nelle note, ma nel supporto di un’intera comunità. Fondamentale è stato il lavoro dietro le quinte che ha coinvolto gli associati, le famiglie dei musicisti, la Pro Loco di Caronno Pertusella e l’appoggio di don Daniele. Un ruolo speciale lo hanno giocato i componenti più giovani della band: pur non potendo salire sul palco per ragioni anagrafiche, sono stati i primi sostenitori del progetto, dialogando con Alfa e portando l’entusiasmo del gruppo fin dentro il parterre.

(foto dell’evento)

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