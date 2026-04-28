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CASTIGLIONE OLONA – Tanta partecipazione hanno caratterizzato lo scorso fine settimana le celebrazioni per l’81° anniversario della Festa della Liberazione, con momenti istituzionali e iniziative che hanno coinvolto cittadini, associazioni e scuole. La commemorazione ha preso il via nel vicino Comune di Lozza, con il ritrovo al cippo dedicato al partigiano Augusto Covalero, per poi proseguire a Castiglione Olona con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti. La mattinata si è conclusa con un momento di raccoglimento al Sacrario dei Caduti del cimitero.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco, la sezione locale dell’Anpi, carabinieri, polizia locale, le associazioni del territorio e gli alunni dell’istituto comprensivo Branda Castiglioni, protagonisti di uno dei passaggi più significativi della giornata. Proprio i ragazzi hanno offerto una riflessione sulla Resistenza nel territorio varesotto, contribuendo con parole e pensieri a mantenere viva la memoria storica e il valore della Liberazione.

Un momento sentito e condiviso, che ha unito istituzioni e comunità nel ricordo delle donne e degli uomini che hanno lottato per la libertà e la democrazia del Paese. L’amministrazione comunale ha infine rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti, alla dirigente scolastica e ai docenti, alla protezione civile, al corpo musicale Filarmonica Santa Cecilia per l’accompagnamento, al parroco e alle associazioni coinvolte nell’organizzazione della giornata.

(foto: un momento delle commemorazioni)

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