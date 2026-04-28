SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 27 aprile, in primo piano i dati sulla tassa di soggiorno e il sostegno al teatro, le dinamiche della politica locale, un incidente sulla Pedemontana e nuove iniziative solidali e ambientali. Temi diversi ma tutti legati alla vita quotidiana del territorio.

Crescono gli incassi della tassa di soggiorno, con una parte significativa delle risorse destinata al sostegno del teatro Pasta: i dati evidenziano un trend positivo e un utilizzo mirato dei fondi.

Colpo di scena sul fronte elettorale: Rienzo Azzi, inizialmente candidato a Turate, ha inviato la propria rinuncia proprio nella giornata di domenica.

Momenti di paura sulla Pedemontana, dove un incidente ha coinvolto un furgone rimasto gravemente danneggiato: sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine per la gestione della situazione.

Nuova iniziativa solidale in arrivo con “Ago e filo”, merceria creativa che aprirà nei prossimi giorni all’interno del Saronno Point, con l’obiettivo di unire manualità e inclusione.

Scatta il piano contro i cattivi odori, con misure concrete emerse dal tavolo tecnico: tra queste anche limitazioni alla sosta per i camion e interventi mirati nell’area industriale.

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