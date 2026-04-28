Calcio

COLOGNO MONZESE – Ieri l’10’ giornata di Kings League alla Fonzies arena di Cologno Monzese, con doppietta per i giocatori del Fbc Saronno che partecipano a questo torneo. Alle 19 le Zebras di Carlo Alletto hanno battuto, al termine di una gara piena di emozioni, l’Fc Ceasar, per 6-5; a seguire l’incontro della capolista Alpak Fc nella quale milita il biancoceleste Andrea Benedetti, peraltro a segno domenica con l’Fbc Saronno e che si è tolto una ulteriore soddisfazione: successo per 4-2 sui Bigbro.

Altri risultati: Circus-Boomers 4-8, Gear 7-Zeta Como 4-4, Stallions-D Power 8-5, Trm-Underdogs 4-6. Classifica: Alpak, Stallions e Underdogs 8 punti, Zeta Como, Trm, Circus e Ceasar 5, Bigbro e Zebras 4, Boomers e Gear 7 3, D Power 3.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: il saronnese Benedetti in campo ieri alla Fonzies Arena di Cologno Monzese)

28042026