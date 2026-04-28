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SARONNO – Martedì 28 aprile 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, seguite da una temporanea attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio e un nuovo aumento delle nubi dalla sera, ancora associato a deboli precipitazioni.

Nel dettaglio, le prime ore del giorno vedranno condizioni instabili con piogge leggere e diffuse, anche se senza fenomeni intensi. Nel corso del pomeriggio si apriranno alcune schiarite, con una pausa più asciutta che porterà condizioni leggermente più variabili. Tuttavia, dalla sera è previsto un nuovo peggioramento, con il ritorno di nubi compatte e deboli piogge. Complessivamente sono attesi circa 1 mm di precipitazioni nelle prossime ore, segnale di un’instabilità contenuta ma persistente.

Le temperature si manterranno miti per il periodo, con una massima intorno ai 22°C e una minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare moderatamente ruotando da Est-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la giornata sarà segnata da una residua instabilità mattutina, seguita da un temporaneo miglioramento nel pomeriggio e da un nuovo peggioramento in serata. Le pianure vedranno alternanza tra nubi e schiarite, mentre le aree prealpine e alpine saranno più interessate da nuvolosità diffusa e locali piogge, anche a carattere di rovescio nelle ore iniziali. Nel complesso, condizioni simili a quelle osservate su Saronno, con variabilità e precipitazioni deboli ma diffuse.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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