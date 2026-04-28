Saronnese

ORIGGIO – Musica, street food e outfit fuori dagli schemi: giovedì 1 maggio arriva la “Zarro night”, evento serale gratuito che punta a richiamare pubblico da tutto il territorio.

L’appuntamento è fissato il 1 maggio dalle 21 alle 2, con check-in anticipato dalle 19 per facilitare l’ingresso. L’organizzazione chiarisce che la serata si svolge anche in caso di pioggia grazie alla presenza di una grande area esterna coperta da tensostruttura.

Serata dance dal sapore anni ’90 e 2000, con un mix di hit pop ed elettroniche pensate per essere ballate e cantate in coro, capace di coinvolgere un pubblico trasversale. L’evento debutta a Origgio all’area fiere di via Marconi, con musica dalle 21 alle 2 e area food e drink attiva già dalle 19. In scaletta grandi classici come “The Rhythm of the Night”, “Scatman”, “Dragostea din tei”, “Barbie Girl”, “I Want It That Way” e “Gli Anni”, per una festa dai ritmi veloci, atmosfera colorata e richiami alla cultura zarra, ironica e dichiaratamente popolare.

Il format prevede una proposta completa: bar con cocktail e birre, oltre a diversi food truck con panini, fritti e specialità veloci. L’obiettivo è offrire un evento accessibile ma strutturato, con attenzione sia al divertimento sia alla gestione dei flussi.

L’accesso avviene tramite biglietto con QR code. All’arrivo sono previsti controlli su documento e verifica di sicurezza, con ingresso regolato dal personale per evitare assembramenti. Vista l’elevata partecipazione attesa, viene consigliato di presentarsi con anticipo rispetto all’orario di apertura.

Elemento distintivo della serata è il dress code: stile “zarro” esplicito, con colori accesi e look appariscenti. L’invito è a partecipare in modo creativo, trasformando l’evento in una festa collettiva dove anche l’immagine diventa parte dello spettacolo.

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