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SOLARO – Il palcoscenico del salone teatro San Domenico Savio (via della Repubblica 56) di Solaro si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile della prima edizione del Solaro Teatro Festival. Sabato 9 maggio, alle 21, riflettori puntati su “Google Off!“, l’ultima fatica della compagnia Le Allegre Comari di Ape Zazzi. Sotto la direzione artistica di Federico Reforgiato, la rassegna porta in scena una commedia che promette di far riflettere spettatori di ogni età attraverso la lente dell’ironia.

Al centro della vicenda troviamo Lucilla, Olivia e Fiorenza: tre donne profondamente diverse per vissuto e prospettive che si ritrovano a festeggiare il compleanno di Lucilla. Quello che dovrebbe essere un semplice brindisi si trasforma rapidamente in un vivace terreno di scontro e confronto sul tema che domina il nostro presente: l’universo tecnologico. Dai motori di ricerca ai social media, passando per le frontiere più estreme del Metaverso e delle intelligenze artificiali, le tre protagoniste analizzeranno vizi e virtù della nostra vita iper-connessa.

Scritto e diretto da Raffaella Marchegiano, che sarà anche sul palco insieme a Carolina Rainone e Rossella Sabato, lo spettacolo si distingue per un ritmo incalzante. Il botta e risposta tra le attrici è descritto come buffo e pungente, capace di passare con agilità dalla battuta ironica alla domanda esistenziale. Il quesito di fondo che accompagna la trama è tanto semplice quanto cruciale: la tecnologia fa bene sempre e comunque? La risposta, forse, risiede nella capacità di approcciarsi al digitale con parsimonia e, soprattutto, intelligenza.

Come per tutti gli appuntamenti del festival, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con apertura delle porte prevista per le 20.30. Per chi desiderasse maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero 3282833752.

Un’occasione d’oro per staccare la spina dal mondo virtuale e lasciarsi conquistare dalla magia del teatro dal vivo, in attesa del gran finale della rassegna previsto per il 24 maggio.

(foto dello spettacolo)

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