Comasco

ROVELLASCA – Una giornata all’insegna dell’incontro, della condivisione e della crescita: nel fine settimana i ministranti dell’oratorio di Rovellasca hanno partecipato al convegno diocesano a loro dedicato, a Como.

L’appuntamento ha rappresentato un momento importante di formazione e confronto per i ragazzi impegnati nel servizio liturgico, offrendo l’occasione per ritrovarsi insieme ad altri gruppi e vivere un’esperienza comune.

Tra momenti di riflessione e attività condivise, la giornata ha permesso ai partecipanti di rafforzare il senso di appartenenza e di rinnovare il proprio impegno all’interno delle comunità parrocchiali. Al rientro a Rovellasca, i ministranti hanno riportato entusiasmo e motivazione, pronti a proseguire il loro percorso con uno spirito rinnovato.

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