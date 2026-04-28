SARONNO – Una bicicletta elettrica investe passante, 30enne finisce a terra subito soccorsa e condotta all’ospedale per accertamenti.

L’incidente è avvenuto martedì 28 aprile, alle 8,40 in via Roma. Secondo le informazioni disponibili, una bicicletta elettrica ha colpito una donna di 30 anni che si trovava a piedi lungo la strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos Uboldo, allertata dalla centrale operativa Soreu Laghi, insieme alla polizia locale di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

La donna è stata assistita sul posto e trasportata all’ospedale di Saronno alle 9,07 in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale, che dovrà chiarire con precisione come sia avvenuto l’impatto tra la bicicletta e la passante.

(foto archivio)

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